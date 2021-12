Analyse zum Schweizer Grossbank – Ein Jahr Chaos bei der Credit Suisse Fünf Milliarden verzockt, den Regulator angelogen, ein Land in den Ruin getrieben und jetzt noch dies: Der Präsident fliegt per Privatjet aus der Quarantäne. Fünf Gründe, warum die CS nur noch eine Chance hat. Meinung Arthur Rutishauser

António Horta-Osório, seit Mai Präsident der Credit Suisse. Foto: Andy Rain (EPA)

Es war nicht das erste Mal, dass Felix Gutzwiller bei der Schwyzer und der Zürcher Gesundheitsdirektion anrief, um zu erfahren, ob für den obersten CS-Banker eine Ausnahme bei den Corona-Vorschriften drinliege. Denn seit António Horta-​Osório vor gut einem Jahr als neuer CS-Präsident angekündigt wurde, galten immer wieder andere Regeln, die die Privat- wie Geschäftsreisen einschränken.

Gutzwiller, ehemaliger Nationalrat und Arzt im Solde der Grossbank, soll zusehen, dass die Bankmanager trotz Corona möglichst ungestört arbeiten können. Manchmal gab es Ausnahmen, diesmal aber nicht. Als Horta-​Osório nach seiner Rückkehr aus London in die Schweiz trotz angeordneter Quarantäne wieder per Privatjet in Richtung Iberische Halbinsel ausflog, wie der «Blick» berichtete, war es angeblich ein irrtümlicher Quarantänebruch.