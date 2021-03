Zürcher Essen zum Bestellen – Ein Jahr Delivery – das grosse Fazit Seit der Pandemie kann man so viel unterschiedliches Essen bestellen, wie noch nie. Wo stellen sich Probleme, was funktioniert? Unsere Gastrokritikerin zieht nach einem Jahr Bilanz. Claudia Schmid

Bald ist es ein Jahr her, dass ich im Restaurant Kle ein Mittagessen zum Mitnehmen abholte. Der Lockdown war noch jung. Ich hatte den Boden unter den Füssen verloren. Nie werde ich die Box mit Kartoffelsalat an Meerrettich-Mayo-Sauce und Kräutern vergessen, die mir Zizi Hattab, Küchenchefin des Kle, in die Hand gedrückt hatte. Der Salat war reinste Seelennahrung.

Meine Euphorie, Take-away-Essen zu bestellen, hat sich mittlerweile gelegt. Natürlich ist es schön, ab und zu aufs Kochen zu verzichten und sich Abwechslung zu gönnen. Doch der Materialverbrauch, den ich bisher generiert habe, ist nicht cool.