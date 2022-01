Weg mit Schoggi, Guetsli und Pizza! – Ein Jahr ohne Zucker – mein Selbstversuch Unwohl im Bauch, Belag an den Zähnen und ein pumpendes Herz: Ich gab dem Zucker die Schuld. Die Lösung? Verzicht. Die Bilanz: Nun ja. Isabel Strassheim

Keine Lust auf Süsses mehr: Die Autorin vor dem Snackregal in der Tamedia-Kantine. Foto: Ela Çelik (Tamedia)

Ich sass auf dem Sofa und ass eine Schoggikugel nach der anderen. So, wie man das meistens tut an den Weihnachtstagen. Dann kam der Moment, in dem ich dachte, dass das eigentlich sinnlos ist und ich auch damit aufhören könnte. Das war kurz vor letztem Silvester.

Inzwischen habe ich ein Jahr keine Süssigkeiten mehr gegessen – und sogar ganz auf Zucker verzichtet. Um genau zu sein, nur auf zugesetzten Industriezucker. Lebensmittel wie Joghurt mit Milchzucker oder Brot, aus dem der Körper Zucker bildet, habe ich weiterhin gegessen. Aber mit gesüssten Produkten habe ich von einem Tag auf den anderen aufgehört. Den Griff zu M&Ms und Co. gab es zuvor zwar nur alle paar Tage, doch dann kamen auch die Suchtattacken: Es gab immer wieder Abende, an denen ich eine Packung mechanisch leer futterte.