Zusammenfassung

Zum Jahrestag des Beginns der Militäraggression hat der Bundesrat sein Mitgefühl mit der vom Krieg betroffenen Bevölkerung bekundet und sich bei der eigenen für die «Solidarität» bedankt. An einer Medienkonferenz zog die Landesregierung Bilanz ihres Engagements und beantragte an seiner heutigen Sitzung die sofortige Freigabe eines neuen Hilfspakets in der Höhe von 140 Millionen Franken.

Der Bundesrat sei überzeugt, dass weiterhin Unterstützung nötig ist, «um die prekäre Situation in der Ukraine zu verbessern und das Funktionieren des Staates sicherzustellen».

Er hat deshalb beschlossen, dem Parlament ein neues Nothilfepaket über 140 Millionen Franken zu beantragen. Davon sind 114 Franken für die Ukraine vorgesehen und 26 Millionen Franken für Moldawien. Ein Teil der vorgesehenen Hilfe steht bereits in einem Kredit frei, rund 92 Millionen müssen noch bewilligt werden.

Die Hilfe soll sich an den Bedürfnissen der Länder und der Expertise der Schweiz orientieren. So ist unter anderem vorgesehen, Schutzunterkünfte für Schulen zu bauen, Reparaturen an Spitälern vorzunehmen, Minen zu räumen oder die Bevölkerung mit psychosozialer Hilfe zu unterstützen.