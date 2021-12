2021 mit Felix Schaad – Ein Jahresrückblick (fast) ohne Corona Karikaturist Felix Schaad zeigt im Video seine drei liebsten Zeichnungen des Jahres und versucht, die Pandemie so gut wie möglich auszuklammern. Ein Versuch der Aufmunterung nach einem tristen 2021. Adrian Panholzer Nicolas Fäs

«Glaubt niemals einem Karikaturisten»: Felix Schaad blickt zurück auf das turbulente Jahr 2021. Video: Nicolas Fäs und Adrian Panholzer

Seit bald zwei Jahren dominiert Corona die Welt und damit fast ununterbrochen die Medienberichterstattung. Auch Karikaturist Felix Schaad kam mit seinen Zeichnungen im Jahr 2021 nicht um Corona herum. Die Impfung, Demonstrationen, Ueli Maurer mit Freiheitstrychlern, 3-G, 2-G, 2-G+ und so weiter – das Virus bot ihm unzählige Sujets.

Und doch geht es unserem Karikaturisten wie so vielen anderen auch: Eigentlich hat er die Nase von Corona gestrichen voll. Gut, gab es da 2021 zumindest in den ersten Wochen des Jahres noch Donald Trump, dessen chaotische Amtszeit in einem Sturm auf das Capitol in Washington D.C. gipfelte. Oder die abtretende Angela «Mutti» Merkel, die ihm in den vergangenen 16 Jahren so viele Vorlagen für Zeichnungen geliefert hat. Und nicht zuletzt war auch die heimische Politik mit dem Ende des Rahmenabkommens eine willkommene Gelegenheit für unseren Zeichner, einmal etwas anderes als den Pandemie-Alltag zu karikieren. Alles in allem Grund genug, um sich für seinen Blick zurück auf das Jahr 2021 einer Challenge zu stellen: ein Jahresrückblick ohne Corona. Ob es ihm gelungen ist, sehen Sie im Video oben.

Adrian Panholzer ist stellvertretender Leiter des Videoteams Tamedia. In seinen Videogeschichten fokussiert er sich auf Hintergrundrecherchen, Reportagen, Dokumentationen und Explainer zu Themen an der Schnittstelle zwischen Politik, Ausland, Wirtschaft und Sport. Mehr Infos @AdrianPanholzer Nicolas Fäs ist Redaktor und Videoproduzent bei der Redaktion Tamedia. Als Journalist interessiert er sich besonders für Geschichten im Bereich Politik und Ausland. Er hat Journalismus und Kommunikation an der ZHAW studiert und absolviert aktuell einen Master in Politik und Soziologie an der Universität Luzern. Mehr Infos @FsNicolasfaes

