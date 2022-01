Wie einst Roger Federer – Ein junger Schweizer verblüfft in Melbourne Kilian Feldbausch stösst am Australian Open mit zarten 16 in den Halbfinal der Junioren vor – wie vor ihm Roger Federer. Man dürfte vom Genfer noch viel hören. Simon Graf

Es ist geschafft! Kilian Feldbausch feiert nach einem Tenniskrimi den Einzug in den Halbfinal. Foto: Mark Metcalfe (Getty Images)

Dieses Australian Open war aus Schweizer Sicht lange keine Erfolgsgeschichte. Doch nun verblüfft bei den Junioren plötzlich ein junger Genfer: Kilian Feldbausch spielte sich am Mittwoch in der Mittagshitze Melbournes mit einem Dreisatzsieg über den ein Jahr älteren Amerikaner Ozan Colak in den Halbfinal. Dies notabene in seinem ersten Grand-Slam-Turnier. Mit dem Sieg vor Augen wurde er noch kurz nervös. Er führte im dritten Satz 5:0, liess seinen unberechenbaren Gegner auf 5:4 herankommen und verpasste sechs Matchbälle, ehe er den siebten verwertete und erleichtert aufschrie.