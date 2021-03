Klimawandel in Zürich – Ein Kahlschlag für ein riesiges Wald-Experiment Am Hönggerberg pflanzten Lehrlinge über 800 Bäume. Die angehenden Forstwarte werden pensioniert sein, wenn sich zeigt, wie sinnvoll dieses Tun war. Hélène Arnet

Lehrlinge pflanzen am Hönggerberg den Wald von morgen. Foto: Samuel Schalch

Es ist ein so grosser Kahlschlag, wie er im Zürcher Wald kaum mehr vorkommt. Am Hönggerberg sind auf einer Fläche von 1,3 Hektaren alle Bäume gefällt worden. Im Dienst der Wissenschaft, denn hier entsteht der Wald der Zukunft. Die Fläche liegt im Gebiet des Waldlabors Zürich. Es wurde vor zwei Jahren gegründet, um verschiedene Aspekte des Waldes zu erforschen.

«Wir stehen hier inmitten von Zerr-Eichen», sagt Kathrin Streit. Gemeinsam mit Peter Brang leitet sie an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) das Projekt «Testpflanzungen», und was sie sagt, scheint kurios. In zweifacher Hinsicht: Wir sehen keine Bäume. Und es gibt bei uns keine Zerr-Eichen.