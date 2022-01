Verdecktes Lobbying – Ein «Kampfleserbriefschreiber» agierte im Auftrag des Geheimdiensts

Verdecktes Lobbying – Ein «Kampf­­leser­­brief­­schreiber» agierte im Auftrag des Geheimdiensts Roger E. Schärer lobte Bundesrätin Viola Amherd in den Himmel. Dann löste der Nachrichtendienstchef seinen geheimen 60’000-Franken-Vertrag auf – und der Lobbyist änderte seinen Ton. Nun laufen Abklärungen zum Spezialauftrag. Thomas Knellwolf

Roger E. Schärer, hier an der Limmat in Zürich, ist der fleissigste Leserbriefschreiber der Schweiz und war im Geheimen für den Nachrichtendienst des Bundes tätig. Foto: Ela Çelik

Über 10’000. So viele seiner Zuschriften hätten Zeitungen und Magazine in In- und Ausland bereits veröffentlicht, erzählt Roger E. Schärer. Als «Kampfleserbriefschreiber» bezeichnet er sich selber gerne. Stolz berichtet er auch, wie alles mit einer Rache begann; rund ein halbes Jahrhundert ist es her: Als Gymnasiast in Zürich-Oerlikon habe er einen ungerechten Lehrer via «Züri-Woche» blossgestellt. Dieser habe eine aussereheliche Beziehung gepflegt.