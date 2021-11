Zürcher Comeback von Jacky Donatz – Ein kochendes Urgestein kehrt zurück Seine Klassiker wie Mezzelune und Kalbskotelett serviert Küchenchef neuerdings an der Zürcher Bahnhofstrasse. Daniel Böniger

Kann die Kochmütze einfach nicht an den Nagel hängen: Jacky Donatz, hier 2016 im Restaurant Sonnenberg. Foto: Urs Jaudas

Sein Akzent bleibt bündnerisch. Und all seine Klassiker sind ebenso auf der Karte. Jacky Donatz, langjähriger Küchenchef im Restaurant Sonnenberg, steht wieder am Herd – und zwar im Hotel Gotthard an der Bahnhofstrasse. «Die Besitzerin Ljuba Manz hat mich gebeten, meinen Ruhestand kurzweilig zu unterbrechen», erklärt er bei einem Glas Weisswein in der Hotellobby. Sie wolle mit dem Engagement ein wenig frischen Wind in ihre Herberge bringen.

70-jährig wird Donatz Ende Dezember – und eigentlich hatte er seinen Job ja 2019 nach einer 50-jährigen Karriere an den Nagel gehängt. «Obwohl ich da und dort schon Gastauftritte hatte.» Wieso denn das Comeback? Ihm sei es nicht zuletzt ein Anliegen, sein Wissen über die klassische Zubereitungen ans dreiköpfige Küchenteam des Gotthards weiterzugeben, das ihn unterstütze. «Eine Sauce von Grund auf ansetzen – das können heute viele gar nicht mehr», sagt das Koch-Urgestein, «ich bin und bleibe trotzdem gegen Beutelküche.»