YB-Gegner Manchester United – Ein Koloss im Weltfussball wartet und wartet Mit Ralf Rangnick läuft beim englischen Rekordmeister der x-te Erneuerungsprozess. Der Trainer stehe konträren Ansprüchen gegenüber, sagt der Gründer des grössten Fanmagazins des Clubs. Moritz Marthaler

Die United Trinity: George Best, Denis Law und Sir Bobby Charlton vor dem Old Trafford in Manchester. Foto: Alex Livesey (Danehouse / Getty Images)

Einen guten Trainer interessiert nur die Gegenwart. «Jetzt zählen nur die Young Boys», sagt Ralf Rangnick am Sonntag, eben hat er mit Manchester United ein erstes Mal gewonnen, 1:0 gegen Palace, kein Spektakel, einfach ein Sieg. Am Mittwoch trifft sein Team im letzten Gruppenspiel in der Champions League auf YB, ein Spiel gegen den Meister aus der kleinen Schweiz, wenn es nur das wäre. Doch wie in jedem Spiel für Rangnick hängt auch an dieser Gegenwart das Gewicht der Vergangenheit. United ist ein Koloss des Weltfussballs – und wartet 13 Jahre auf einen Triumph in der Champions League, 8 Jahre auf einen Meistertitel.