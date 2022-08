Büetzer Buebe in Zürich – Ein Konzert wie ein Werbespot für die Schweiz Das Stadion Letzigrund wurde am Freitagabend zum Rückzugsgebiet für Leute mit Wunsch auf ein einfaches Leben. Gölä und Trauffer lieferten. Martin Erdmann

Eine waschechte Männerfreundschaft: Gölä (links) und Trauffer im Zürcher Letzigrund. Foto: Bruno Petroni

Worin soll bloss der allgemeine Mehrwert einer Konzertbesprechung über die Büetzer Bueben liegen? Schliesslich gibt es auf Deutschschweizer Territorium nichts, über das die Meinungen dermassen endgültig gemacht sind, wie über die musikalische Blutsbrüderschaft zwischen Gölä und Trauffer. Soll hier nun also ein städtischer Zerriss voller hämischer Herablassung gegenüber einem Abend folgen, der von kitschigem Kuhstall-Pathos und schwülstiger Heimatliebe triefte? Oder soll es eine Ode auf das einfache Leben sein, in dem das abgeschlossene Tagewerk mit einem Bier unter wahren Freunden begossen wird? Oder am schlimmsten: Ein verkrampfter Versuch einer Konsensfindung, die den absoluten Frieden der schweizerischen Volksseele anstrebt und kläglich daran scheitern wird?