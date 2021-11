Kommentar zu Covid-Gesetz und Pflegeinitiative - Ein kurzer Triumph der Vernunft

Die entscheidende Währung ist nicht die Mobilisierung auf der Strasse, sondern jene an der Urne: Demonstration gegen das Covid-Gesetz in Zürich. Foto: Michel Buholzer (Keystone)

Manchmal braucht es ein Machtwort, wenn alle durcheinanderschreien.

Der heutige Abstimmungssonntag rückt die Verhältnisse zurecht. Eine klare Mehrheit des Schweizer Stimmvolks steht hinter einer faktenbasierten und wissenschaftlich abgestützten Bekämpfung der Corona-Pandemie. Inklusive Covid-Zertifikat (zum Ticker).

Mit anderen Worten: Dieser Abstimmungssonntag ist ein Triumph der Vernunft.

Damit ist nach dem ersten Urnengang zum Covid-Gesetz am 13. Juni zum zweiten Mal belegt, dass die Massnahmengegner, die in den letzten Monaten so laut trychelten und demonstrierten, deutlich in der Minderheit sind. An sie geht die Verpflichtung, die eindeutige Äusserung des Souveräns zu akzeptieren und mitzutragen.