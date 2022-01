Grosse Armut in Argentinien – Ein Land am Abgrund Vor 20 Jahren erlebte Argentinien eine der schlimmsten Wirtschaftskrisen der jüngeren Geschichte. Nun steuert das Land erneut auf einen Kollaps zu. Was ist da nur los? Christoph Gurk aus Buenos Aires

Jede Woche ist die Schlange ein wenig länger: Helferinnen und Helfer einer Suppenküche in Buenos Aires verteilen Gratis-Linsensuppe in Plastikbehältern. Foto: Natacha Pisarenko (AP/Keystone)

Es ist mal wieder Dienstag, und so steht Estela Moreno geduldig vor der Suppenküche, die eine Nachbarschaftsorganisation im Zentrum von Buenos Aires betreibt. 76 Jahre alt ist Moreno, das Haar schlohweiss, der kleine Wagen für die Einkäufe dafür umso bunter: kleine Blumen, rot, gelb, blau. Allein: In einem richtigen Supermarkt sei sie schon lange nicht mehr gewesen, sagt sie. «Was soll ich da? All die schönen Sachen in den Regalen kann ich mir nicht mehr leisten.»

Moreno war selbst Verkäuferin, in einem Schuhladen. Die Rente, die sie bekommt, reicht aber hinten und vorne nicht. «Jede Woche komme ich darum hierher, um mir ein kostenloses Essen zu holen.» Und jede Woche, sagt Moreno, sei die Schlange vor der Suppenküche ein bisschen länger.