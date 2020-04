Rezept für den «Lockdown»-Drink Infos einblenden

Zutaten:

45 ml London Dry Gin

1 Büschel Thymian

20 ml Zitronensaft

15 ml Italicus (Likör)*

10 ml Weisflog oder Suze*

10 ml Honig

Tonic Water (z. B. Gents)

*auch online zu bestellen, z. B. auf drinks.ch

Zubereitung:

Alle Zutaten ausser das Tonic in ein Glas geben und kurz umrühren. Alternativ kann man die Zutaten auch in einem Cocktail- oder Salat-Shaker kalt schütteln und dann in ein Glas abseihen. Dann Eiswürfel hinzufügen und mit Tonic auffüllen – nochmals kurz umrühren. Mit einem Minzeteebeutel servieren.