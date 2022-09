Mélanie Huber in der Gessnerallee – Ein Märchen wird durchgeschüttelt «Die Prinzessin auf der Erbse» wird beim Schalktheater zur «Erbse», ein Bett mit Eiderdaunen sieht man nicht, und die Prinzessin muss man sich auch vorstellen. Ein Probenbesuch. Jean-Marc Nia

Das Schalktheater tischt in der Gessnerallee kein Kindermärchen auf. Foto: Tanja Dorendorf/T+T Fotografie

Plotsch! Plotsch! Plotsch! Kündigt sich so eine Prinzessin an? Ja, bei «Erbse», dem neuen Stück des Schalktheaters, tut sie das genau so. Sehen wird man die Prinzessin während der Probe und auch bei den Aufführungen dieses Erwachsenenstücks in der Gessenerallee indes nicht. Darüber kann man froh sein, denn wie man von den übrigen Figuren erfährt, ist sie schlammig, verkotet sogar: ekelhaft. Und dann behauptet sie auch noch, «die Richtige» zu sein!