Aus dem Bezirksgericht Bülach – Ein Mann onaniert im Auto – mit drastischen Folgen Weil er kurz neben zwei Teenager-Mädchen anhielt, als er an seinem Glied manipulierte, drohte dem 26-Jährigen ein lebenslanges Tätigkeitsverbot mit Kindern. Liliane Minor

«Niemand hätte das sehen sollen», sagt der Mann, der im Auto seinen Penis auspackte. Foto: Sibylle Meier

Was an jenem Februarabend vor einem Jahr in ihn gefahren ist, sei ihm heute unerklärlich, sagt der Baupolier. Fest steht, dass ihm «chli langwiilig» war, wie er sagt. Er wollte seine Frau abholen, war aber etwas zu früh dran. Also kurvt er mit dem Auto ziellos durch die Strassen – und masturbiert dabei. Warum? «Einfach, weil ich blöd war.»