Pleite mit Luxusuhren – Ein Millionenraub erschüttert den Uhrenmarkt Nach einem filmreifen Diebstahl ist die deutsche Uhrenplattform Watchmaster zahlungsunfähig. Das wirft ein schiefes Licht auf den umkämpften Markt für Schweizer Luxusuhren. Benjamin Emonts

Nach ihm wird gefahndet: Ein Uhrenräuber sprayt vor dem Überfall auf einen Tresorraum in Berlin am 19. November die Videokameras mit Farbe zu. Foto: Polizei Berlin

Es war ein spektakulärer Diebstahl: In Berlin brachen an einem Samstagabend im November zwei Männer in einen Tresorraum ein und erbeuteten Schmuck, Gold und Luxusuhren für mehrere Millionen Euro. Die beiden Täter gaben sich als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma aus und bekamen so alle nötigen Codes. Fahndungsbilder zeigen die Männer, wie sie vor ihrem Beutezug in die Kamera blicken und die Linse mit Farbe besprühen. Bis heute wurden sie nicht gefasst.