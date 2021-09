Auftakt des Bataclan-Prozesses – Ein monströses Verfahren, das viele Wunden aufreisst Fast sechs Jahre lang wurde ermittelt, um die Pariser Anschläge vom 13. November 2015 aufzuarbeiten, bei denen Terroristen 130 Menschen ermordeten. Der einzige mutmassliche Täter, der noch lebt, zeigt nun keine Einsicht. Nadia Pantel aus Paris

Paris ins Herz getroffen: Gedenkstätte neben der Konzerthalle Bataclan, wo am 13. November 2015 IS-Terroristen ein Blutbad anrichteten. Foto: Bertrand Guay (AFP)

Eigentlich hat Frankreich für seine wichtigsten Prozesse im Nordwesten der Stadt ein neues, gläsernes Hochhaus gebaut. Modern und effizient. Doch dieser Prozess gehört ins Herz der Stadt, denn sie wurde genau dort getroffen. Am Mittwoch begann auf der Île de la Cité, der Insel im Zentrum von Paris, der Prozess gegen die Attentäter des 13. November 2015. Dafür wurde in den alten Justizpalast ein eigener Verhandlungssaal gebaut. Es ist eine riesige Box, die in das denkmalgeschützte Gebäude hineingesetzt wurde. Alles darin ist klar und hell, als wäre allein dieser Raum ein erster Schritt, sich gegen das Dunkel zu stemmen.