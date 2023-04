Drama an der Haute Route – Ein neuer Film zeigt, warum die Menschen im Walliser Sturm erfroren Sieben Menschen starben 2018 bei einem Bergunglück. SRF hat den Stoff für eine aufwendige, internationale Produktion wieder aufgegriffen – und lässt Beteiligte zu Wort kommen, die bislang geschwiegen haben. Moritz Marthaler

Machte die Produktion besonders kostspielig: Eine der nachgestellten Szenen mit Schauspielern, gedreht auf dem Hintertuxer Gletscher in Österreich. Foto: SRF/SRG/Servus TV/Arte

«Das war der schlimmste Moment meines Lebens.» Der Film wird hier sehr eindringlich: Tommaso Piccioli, Architekt aus Rimini und nur mit Glück noch mitten in seinem bis heute 54-jährigen Leben, sitzt auf einem Stein, 3000 Meter über Meer, vor ihm die Cabane des Vignettes, hinter ihm der Berggipfel des Pigne d’Arolla. Er erinnert sich an diesen verhängnisvollen 29. April 2018, an dem er hier eine Nacht ausharrte und neben ihm sieben Alpinisten starben.