Danny Beuerbach im Porträt – Ein neuer Haarschnitt für den Preis einer Laienlesung Der Friseur Danny Beuerbach macht öffentliche Räume unsicher: Dabei schneidet er Kundinnen und Kunden die Haare, während sie ihm aus einem Buch vorlesen. Zoé Richardet

Am liebsten schneidet er draussen: Vorlesefriseur Danny Beuerbach mit einer Kundin im Münchner Hofgarten. Bild: PD

Danny Beuerbach legt die Schere selten aus den Händen: Drei Tage die Woche arbeitet er in einem Friseursalon in München, den Rest der Zeit nutzt er für originelle Haarschneideaktionen. Er hat schon in Clubs beim Tanzen Haare frisiert und unter dem Slogan «Make Hair Not War» im Getümmel während einer Pegida-Demo. Seit einiger Zeit ist er auch mit einem Angebot unterwegs, das er «Book a Look» nennt – eine Herzensangelegenheit, wie es scheint.