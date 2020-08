Die Folgen der Geldschwemme – Ein neues Angstwort macht die Runde Mit Billionen-Hilfen soll die Wirtschaft gerettet werden. Die Folgen? Die Ökonomen diskutieren drei Szenarien. Markus Zydra

Hort der momentanen Rettung und Hort für geldpolitische Abgründe: Der Sitz der EZB in Frankfurt. REUTERS

Christine Lagarde sass am heimischen Küchentisch, als der EZB-Rat im März in einer Videokonferenz das 750-Milliarden-Euro-Paket zur Eindämmung der Corona-Krise beschloss, so erzählte die EZB-Präsidentin neulich und bezeichnete ihre Institution «als vorderste Verteidigungslinie» im Kampf gegen die schlimmste Wirtschaftskrise seit Ende des Zweiten Weltkriegs. In diesem Jahr könnte Europa sein erarbeitetes Wachstumsplus der «letzten 15 Jahre» verlieren, warnte Lagarde.



Die Notenbank pumpt deshalb schwindelerregende Summen in die Finanzmärkte: 1,3 Billionen Euro für Anleihekäufe, 1,5 Billionen Euro als Kreditlinien für den Bankensektor, darüber hinaus steht die EZB als Käuferin der Staatsschuldscheine auch Pate für Billionen Euro, die EU und ihre Mitgliedsstaaten in den nächsten Jahren aufbringen wollen, um die Corona-Rezession zu bekämpfen. Lagarde macht «whatever it takes».



Doch eine bange Frage wird immer lauter: Wird das viele Geld die gewünschte segensreiche Wirkung auch wirklich entfalten? Und wie ist es mit Kollateralschäden? Die Ökonomen diskutieren drei Szenarien:



Szenario 1: Die Billionen der Notenbank führen geradewegs in eine hohe Inflation.



Szenario 2: Die Geldspritze verpufft, weil die Firmen das bereitgestellte Geld nicht nutzen und Verbraucher lieber sparen als konsumieren. Es droht eine gefährliche Deflation, die Profite der Firmen sinken.



Szenario 3: Die Inflation steigt, das Wachstum stagniert. Man spricht dann von einer Stagflation, in der noch mehr Menschen ihre Jobs verlören – und das bei steigenden Lebenshaltungskosten.



Wohin also steuert Europa?



«Der Blick in die Wirtschaftsgeschichte zeigt, dass wenn ein Staat in Zusammenarbeit mit einer Zentralbank oder Behörde Geld aus dem Nichts schaffte, führte das immer zu Inflation», sagt Thomas Mayer, Leiter des Flossbach von Storch Research Institute. Schon zum Ende des Römischen Reichs sei das wertlose Geld durch Tauschhandel ersetzt worden. «Wir erleben jetzt in der Corona-Krise eine weitere dieser Episoden einer 2500-jährigen Geschichte», sagt der ehemalige Chefökonom der Deutschen Bank. In diesem Umfeld werde es in Europa kaum zu grossen Wachstumsschüben kommen. «Ich gehe daher von einer Stagflation für Europa aus.»



Auch der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hält eine Stagflation in Europa für ein mögliches Szenario, dann nämlich, wenn unterbrochene Lieferketten und brachliegende Produktionskapazitäten die Produktivität der Firmen schmälerten. «Für wahrscheinlicher halte ich allerdings eine niedrige Inflation, verbunden mit niedrigem Wachstum», so Fuest.



Und wie sieht derzeit die Wirklichkeit aus? Im Juli lag die Inflationsrate in der Euro-Zone bei 0,4 Prozent. Das ist sehr niedrig, denn die EZB strebt im Durchschnitt eine Teuerungsrate von zwei Prozent an.



Vor allem die Energiepreise sind deutlich gesunken, aufgrund der geringen Nachfrage in der Lockdown-Phase. Gleichzeitig wurden beispielsweise Lebensmittel zuletzt deutlich teurer, weil der Nachschub fehlte. Die Ernten konnten aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht voll eingefahren werden, der grenzüberschreitende Transport der Waren stockte.



Die Corona-Krise, kein Zweifel, ist eine Terra incognita, absolutes Neuland, auch wenn Ökonom Mayer eine historische Episode als grobes Vergleichsbeispiel heranzieht. «Im Jahr 1923 wollten die Franzosen und Belgier im Ruhrgebiet die Reparationszahlungen Deutschlands für den Ersten Weltkrieg militärisch durchsetzen. Die Bergarbeiter gingen in den Streik, sie erzeugten damit einen Lockdown der Kohleindustrie, die Reichsregierung zahlte die Löhne aber weiter», sagt Mayer. Dieser Geldschub habe die Inflation 1923 erst so richtig in Gang gebracht.

Wie viel Geld können Notenbanken hervorzaubern, ohne dass der Welt Schaden entsteht?

Eine Hyperinflation wie damals – mit der rechnet der Ökonom zwar nicht, jedoch warnt Mayer: «Die EZB hat in Europa einen massiven Geldüberhang geschaffen, denn die Wirtschaft im Euro-Raum schrumpft um rund zehn Prozent, gleichzeitig ging die Geldmenge um zehn Prozent hoch.» Das werde zu steigenden Preisen führen.



Wie viel Geld können Notenbanken hervorzaubern, ohne dass der Welt Schaden entsteht, wo verläuft da die Grenze? Diese Debatte beschäftigt die Wirtschaftswissenschaft seit Jahren immer stärker, vor allem seit dem Aufkommen der Modern Monetary Theory, deren Anhänger eine Staatsfinanzierung aus der Notenpresse befürworten. Lockere Geldpolitik sei die einzige Rettung für die hoch verschuldete Welt.



Diese Ansicht kontrastiert mit den festen Leitplanken des Bretton-Woods-Abkommens, das nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem US-Dollar als Leitwährung und dem Gold als Reserve feste Wechselkurse vorsah, was die Notenbanken in ihrer Freiheit beschränkte. Doch nachdem der damalige US-Präsident Richard Nixon 1971 die Konvertierbarkeit des Dollar in Gold aufgehoben hatte, galt fortan bis zum heutigen Tag das Papiergeldsystem. In diesem Umfeld haben Notenbanken mehr Spielraum, solange sie die Preise stabil halten. Weil die Inflation in den Industriestaaten seit vielen Jahren kaum noch steigt, konnten Währungshüter ihre Geldpolitik in jüngsten Krisen immer weiter lockern.



Aber was ist «Inflation» eigentlich genau? Die Debatte darüber läuft in Europa unter dem Begriff der «gefühlten Inflation». Die EZB verlässt sich bei ihren Inflationsdaten auf den harmonisierten Verbraucherpreisindex der EU-Statistikbehörde Eurostat, berechnet aus einem Warenkorb, dessen Zusammensetzung zuletzt Kritik hervorrief, weil die stark gestiegenen Wohnkosten darin nicht so stark gewichtet sind, wie man es eigentlich erwarten würde. «Der starre Warenkorb spiegelt auch in der Corona-Krise das sich stetig verändernde Konsumverhalten der Menschen nicht wider», kritisiert Mayer. Zudem bleibe der starke Anstieg der Vermögenspreise bei der Inflationsberechnung aussen vor. «Die Menschen misstrauen dem Geld als Wertaufbewahrungsmittel schon länger. Deshalb stecken sie es in Vermögenswerte. Die Preise für Boden, für Immobilien, für Gold, für Aktien sind stark gestiegen», sagt Mayer. Dieses Verhalten der Bürger habe historisch immer am Anfang einer grossen Inflation gestanden.

Dass die Preise kaum steigen, ist in einer Wirtschaftskrise normal

Der Streit erscheint kaum lösbar, denn niemand kenne die «richtige Inflationsrate», sagt Stefan Bielmeier, Chefvolkswirt der DZ-Bank. Man müsse sich auf eine Messmethode einigen. Der Ökonom sieht, dass die Preise kaum steigen, das sei in einer Wirtschaftskrise normal. Eine Deflation befürchtet er nicht, auch keine Stagflation. Bielmeier ist sogar ein wenig optimistisch. Er sagt: «Die Teuerungsrate ist so niedrig, dass die Wachstumsrate im nächsten Jahr deutlich höher liegen dürfte. Die wirtschaftlichen Aussichten der Euro-Zone sind deshalb gar nicht schlecht.» Zugleich plagt ihn aber eine Sorge. Das viele Geld der EZB liege derzeit bei den Banken, doch sobald es in der Realwirtschaft ankomme, «wenn also die Geldmenge stärker steigt als das Güterangebot», stiegen die Preise.



«Dieses theoretische Inflationspotenzial ist da», sagt Bielmeier, und eine Verkettung von politischen und wirtschaftlichen Ereignissen könne jederzeit eine Inflationsspirale auslösen. «Darüber muss man sich Sorgen machen, zumal diese Bedrohung auch das Vertrauen in den Euro schwächen kann.»