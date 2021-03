Film-Highlights der Woche – Ein New Yorker in Italien In «We Are Who We Are» landet ein amerikanischer Teenager auf einem Militärstützpunkt in Italien. Dazu haben wir weitere Streaming-Tipps. Gregor Schenker , Hans Jürg Zinsli , Matthias Lerf

Die Serie «We Are Who We Are» dreht sich um die Dramen auf einer Armeebasis. Caitlin und Fraser geniessen einen ruhigen Moment am nahen Strand. Foto: HBO

We Are Who We Are

Dramaserie von Luca Guadagnino, I/USA 2020, 8 Folgen

«Du bist der Neue, gell? Der mit zwei Müttern?» Der Teenager Fraser (Jack Dylan Grazer) ist gerade mit seiner Familie von New York nach Italien gezogen, denn seine Mutter Sarah (Chloë Sevigny) übernimmt dort das Kommando über einen US-Militärstützpunkt. Seine andere Mutter Maggie (Alice Braga) ist ebenfalls Offizierin. Die drei werden skeptisch begutachtet, und Frasers exzentrische Art hilft nicht gerade, einen guten Eindruck zu machen. Im Vergleich dazu fügt sich die konservative Familie von Caitlin (Jordan Kristine Seamón) auf dem Stützpunkt problemlos ein. Als das Mädchen mit ihrer Identität ringt, sorgt das für Spannung zwischen ihr und ihrem Vater, einem Trump-Anhänger. Fraser bekommt mit, wie sich Caitlin in Jungenkleidung davonschleicht und sich in einer Bar als «Harper» ausgibt. Die beiden werden Freunde.

«We Are Who We Are» heisst auf Deutsch: «Wir sind, wer wir sind.» Dass das nicht so einfach ist, besonders mit Teenagern, zeigt die Serie von Luca Guadagnino. Schon mit «Call Me by Your Name» hat der italienische Regisseur eine wunderbare Coming-of-Age-Geschichte erzählt, das für ihn neue Serienformat passt perfekt zu seiner eleganten Erzählweise. Und der Soundtrack ist voller Trouvaillen wie «Just One Look» – ein New-Wave-Song des deutschen Countertenors Klaus Nomi, der im New York der 70er und 80er Furore machte. (ggs)

Cherry

Drama von Anthony und Joe Russo, USA 2021, 150 Min.

Tom Holland ist ja sonst unser Spider-Man vom Dienst. Hier aber spielt er etwas ganz anderes: Cherry ist ein junger Amerikaner aus Ohio, der eine Fehlentscheidung nach der anderen trifft. Statt mit seiner Jugendliebe Emily (Ciara Bravo) sein Glück zu suchen, zieht er in den Irakkrieg, erleidet dort schwere Traumata, verfällt dann zu Hause den Drogen und muss schliesslich aus Geldnot Banken überfallen. Dieses auf einem halbbiografischen Roman von Nico Walker basierende Abstiegsszenario steht in starkem Kontrast zur gepützelten Inszenierung der Gebrüder Russo, die zuletzt bei den Marvel-Highlights «Avengers: Infinity War» und «Avengers: Endgame» Regie führten. Mit der realen Welt wissen die Russos und Tom Holland offenbar ungleich weniger anzufangen. (zas)

Antoinette dans les Cévennes

Komödie von Caroline Vignal, F 2020, 95 Min.

Robert Louis Stevenson ist schuld. Der Autor von «Treasure Island» («Die Schatzinsel») wanderte aus Liebeskummer vor knapp 150 Jahren mit einem Esel durch die Cevennen, und unterdessen tun es ihm zahlreiche Touristen nach. Zum Beispiel Antoinette (sehr gut: Laure Calamy), eine Pariser Lehrerin, die hofft, auf diesen Pfaden ihren Geliebten anzutreffen, der dort Ferien mit Frau und Kind macht. Ihre Tage verbringt die Frau also gezwungenermassen fast ausschliesslich mit ihrem vierbeinigen Begleiter namens Patrick (gespielt von drei verschiedenen Eseln, ebenfalls sehr gut). Regisseurin Caroline Vignale macht daraus eine überraschende Komödie um Tiere und Menschen, angesiedelt in einer herrlichen Berglandschaft. Und mit einer wichtigen Erkenntnis, die eigentlich logisch ist: Nicht Esel sind störrisch, die Menschen sind es. (ml)

Mit einem Esel durchs französische Gebirge: «Antoinette dans les Cévennes». Video: Youtube/Frenetic Films

#Female Pleasure

Dokumentarfilm von Barbara Miller, CH 2018, 97 Min.

Der Verleih Filmcoopi organisiert jetzt Online-Kinoevents mit Einführung, Chat-Funktion und virtuellem Q&A im Anschluss. Als Nächstes läuft «#Female Pleasure», eine Doku über fünf Frauen aus aller Welt, die für Gleichberechtigung und eine selbstbestimmte weibliche Sexualität kämpfen. So wurde die japanische Künstlerin Rokudenashiko in ihrer Heimat dafür verhaftet und angeklagt, dass sie Objekte in der Form von Vaginas macht. (ggs)

La Salamandre

Drama von Alain Tanner, CH 1971, 125 Min.

Alain Tanner nimmt in diesem Klassiker den eigenen Beruf auf die Schippe. Ein Journalist (Jean-Luc Bideau) und ein Schriftsteller (Jacques Denis) arbeiten an einem Drehbuch fürs Schweizer Fernsehen. Thema ist ein wahrer Fall: Eine junge Frau (Bulle Ogier) wurde angeklagt, ihren Onkel mit dem Gewehr erschossen zu haben, letztlich aber freigesprochen. (ggs)

Wonder Woman 1984

Superheldinnenfilm von Patty Jenkins, USA 2020, 152 Min.

Der Kinostart ist noch ungewiss, auf jeden Fall kommt das «Wonder Woman»-Prequel jetzt im Stream. Die 80er: Diana (Gal Gadot) hält sich verborgen, so gut es geht. Da bekommt sie es mit einem schmierigen Geschäftsmann (Pedro Pascal) zu tun, der dank eines Zaubersteins Wünsche erfüllen kann. Das nutzt er für schlimme Zwecke. (ggs)

Platzspitzbaby

Drama von Pierre Monnard, CH 2019; 100 min.

Das Drama um eine Tochter und ihre drogenabhängige Mutter hat eben den Preis der Schweizer Filmkritik erhalten. Ausserdem ist «Platzspitzbaby» in vier Kategorien für den Schweizer Filmpreis nominiert; dieser wird am 26. März verliehen. (ggs)

Petite fille

Dokumentarfilm von Sébastien Lifshitz, F/Dä 2020, 85 Min.

Karine muss zum Psychologen, um mit ihm über ihr Kind zu sprechen. Die achtjährige Sasha wurde als Junge geboren, möchte aber als Mädchen leben, Schlaufen im Haar und Röcke tragen. Ihre Eltern und Geschwister unterstützen sie, nicht jedoch die Lehrer an der Schule: Die zwingen der Kleinen Jungen-Kleidung auf. Regisseur Sébastien Lifshitz porträtiert Sasha und ihre Mutter mit viel Einfühlungsvermögen und leistet nebenbei dringend nötige Aufklärungsarbeit. (ggs)

