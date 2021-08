Weltnaturerbe in Gefahr – Ein Ökosystem stirbt Der Ohridsee zwischen Albanien und Nordmazedonien ist der älteste See Europas und Heimat Hunderter Pflanzen- und Tierarten – noch. Aktivistinnen und Aktivisten wollen ihn vor der Umweltzerstörung retten. Astrid Benölken , Tobias Zuttmann

Sowohl Weltnatur- als auch Weltkulturerbe: Der Ohridsee mit der Kirche des heiligen Johann von Kaneo. Foto: Alamy Stock Photo

«Das ist total illegal», ist ein Satz, den Vladimir Trajanovski häufig sagt. Er sagt ihn bei Restaurants, die grosse Betonplattformen in den Ohridsee gebaut haben, bei den riesigen Müllhaufen, die sich nur wenige Meter vom Ufer entfernt auftürmen, und bei neuen Strandabschnitten, die Hotels in den Schilfgürtel geschlagen haben. Trajanovski ist Bürger der Stadt Ohrid und Aktivist. Er engagiert sich in der Bürgerinitiative Ohrid SOS und versucht, das einzigartige Biotop im und am See zu schützen.

Aufgrund ihrer herausragenden kulturellen und biologischen Bedeutung ist die Region um den Ohridsee sowohl Unesco-Weltkultur- als auch Weltnaturerbe – eine von nur 39 gemischten Stätten auf der Welt. Seit mindestens 6500 Jahren leben Menschen am Ohridsee, der in der heutigen Grenzregion zwischen Albanien und Nordmazedonien liegt. Aber nicht nur für Kulturhistoriker ist die Gegend von besonderem Interesse. Während die meisten Stehgewässer durch den regelmässigen Zufluss von Sedimenten innerhalb von wenigen Zehntausenden Jahren verlanden, existiert der Ohridsee bereits seit 1,36 Millionen Jahren. Das liegt daran, dass der Ohridsee vor allem durch Regen- und Quellwasser gespeist wird und an einer tiefen tektonischen Bruchstelle liegt.