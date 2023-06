Die Einzelkritiken der Schweizer – Ein offensichtlicher Gewinner – und ein überraschender Verlierer Der Kampf um die Nummer 1, der zwischenzeitlich verlorene Instinkt des Trainers und ein neuer Torgarant: Die Bilanz nach den Spielen des Schweizer Nationalteams gegen Andorra und Rumänien. Florian Raz Thomas Schifferle

Yann Sommer – 3

Und schon wieder geschlagen: Yann Sommer sieht beim 2:2 Rumäniens nicht gut aus. Foto: Keystone

Er ist die Nummer 1 im Nationalteam. Sagt Murat Yakin, der Coach. Sagt Patrick Foletti, der Goalietrainer. Neun Jahre lang hat Yann Sommer bewiesen, dass er diese Vorzugsbehandlung verdient. Seinen Konkurrenten überlässt er nur die Brosamen, wie Gregor Kobel am Freitag einen Einsatz in Andorra. Gegen Rumänien steht der Chef wieder im Tor. Er hat nichts zu tun, und einmal leitet er mit seinem schnellen Auswurf den Angriff ein, der zum wunderbaren 2:0 führt. Am Ende ist er aber kein Sieger. Das Anschlusstor kann er nicht verhindern (und sieht da schon nicht wirklich gut aus). Beim Ausgleich lässt er sich in der nahen Ecke erwischen. Jetzt sieht er richtig schlecht aus. Wenn es einen Verlierer dieses Zusammenzugs gibt, dann heisst er Yann Sommer.