Sexualstraftaten in Basel – Ein Opfer klagt an Anja sagt, sie sei vergewaltigt worden. Staatsanwaltschaft und Gericht glauben ihr. Trotzdem fehlt auch nach drei Jahren ein rechtsgültiges Urteil. Nina Jecker

Anja auf dem Platz, wo sie im September ihre Stimme erhoben hat. Foto: Kostas Maros

Im September stellte sich Anja, wie sie im Text heissen soll, mitten auf den Marktplatz in Basel. In einer erschütternden Rede klagte die zierliche Frau mit den grossen Augen an: einen Mann, der sie laut erstinstanzlichem Urteil im Sommer 2019 sexuell genötigt und geschlagen haben soll. Aber auch die Strafverfolgungsbehörden für ihren Umgang mit Opfern von Sexualstraftaten. Und die Justiz, die nach über drei Jahren immer noch kein rechtskräftiges Urteil gesprochen hat. Hier erzählt sie ihre Geschichte: