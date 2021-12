Sweet Home: Verwöhnideen – Ein paar Weihnachtsgeschichten zum Entspannen Diese Anregungen helfen dabei, an den Festtagen abzuschalten und in die eigene kleine Weihnachtswelt abzutauchen. Marianne Kohler Nizamuddin

Nutzen Sie diese Zeit, in der man viel daheim ist, auch zum Entspannen. Tun Sie das, was Sie schon lange tun wollten und flüchten Sie in Ihre kleinen Weihnachtswelten. Foto: Zara Home

Die heisse Schokolade

Genuss: H eisse Schokolade mit Rahm. Foto über: Coco Lapine Design

Wann haben Sie das letzte Mal eine richtig gute, heisse Schokolade gemacht und in Ruhe genossen? Heute wäre doch genau der richtige Tag dafür. Zwischen den letzten Einkäufen, dem Geschenkeverpacken und dem allgemeinen Trubel eine Tasse in der Hand zu haben, aus der es herrlich duftet und die erst noch mit einer üppigen Rahmhaube gekrönt ist, klingt doch verführerisch.

So geht eine gute, heisse Schokolade:

Für zwei Personen 1 Liter Milch langsam erwärmen, 1,5 Tafeln Crémant-Schokolade reinraspeln und so lange unter Rühren sanft köcheln lassen, bis die Schokoladenstückchen geschmolzen sind. Mit Schlagrahm und der restlichen halben Schoggitafel darüber geraffelt servieren. Wer mag, kann Zimt, Vanille, Honig, Ahornsirup, Haselnusslikör oder Haselnusssirup beigeben. Natürlich kann man seine heisse Schokolade mit jeder Lieblingsschokolade zubereiten, auch mit weisser.

Die Flucht zwischen spannenden Seiten

Entführen uns : Weihnachtsges c hichten aus anderen Zeiten. Foto. MKN

Die beste Flucht ins Weihnachtswunderland gelingt mit Büchern, die von Weihnachten erzählen. Da sind die klassischen Weihnachtsgeschichten von Charles Dickens, welche die englischen Weihnachten stark prägten. Weitere englische Weihnachtsgeschichten sind «A Christmas Holiday» von Somerset Maugham oder «Christmas Pudding and Pigeon Pie» von Nancy Mitford. Zudem gibt es viel wunderbare, altmodische Krimis, die in der Weihnachtszeit spielen und die in eine Welt der Countryhäuser der Dreissigerjahre entführen.

Die Gemütlichkeit

Hingucker: Kleine Weihnachtsdekoration mittendrin. Foto über: @janaroach

Weihnachten kann überall stattfinden. Dekorieren Sie noch ein bisschen, um noch mehr Stimmung und Gemütlichkeit zu schaffen. Platzieren Sie kleine Dekorationen zwischen den Büchern im Regal, machen Sie Moodboards mit Weihnachtskarten und anderen weihnächtlichen Bildern, schmücken Sie Möbel wie Spiegel oder Regale mit Girlanden und stellen Sie Blumen mit Tannenzweigen ein.

Die süssen Stunden in der Küche

Süss: Backen bringt immer Weihnachtsstimmung. Foto: Artilleriet über Turbulences Déco

Wenn Sie Zeit haben, backen Sie! Zum Beispiel Lebkuchen, die dann die ganze Wohnung mit herrlichem Weihnachtsduft füllen. Die klassischen, weihnachtlichen Honigkuchen gibt es bereits seit langer Zeit. In vielen Traditionen und Varianten sind sie ein fester Bestandteil der Weihnachtsbäckerei.

Zutaten:

250 g Mehl

1 KL Backpulver

1/2 KL Natriumbicarbonat

50 g gemahlene Mandeln

50 g gemahlene Haselnüsse

2 EL Kakaopulver

2 KL Ingwerpulver

1 KL Zimt

1 Prise Muskatnuss

1 Prise Nelkenpulver

1 Prise fein gemahlener, schwarzer Pfeffer

200 g Honig

100 g Butter

abgeriebene Schale von 1 Orange

abgeriebene Schale von 1 Zitrone

Zubereitung:

Mischen Sie das Mehl mit dem Backpulver, dem Natriumbicarbonat, den Mandeln, den Haselnüssen und allen Gewürzen. In einer Pfanne schmelzen Sie den Honig mit der Butter. Giessen Sie die Honig-Buttermischung in die Mehlmischung, geben Sie die Zitronen- und Orangenschalen bei und mischen Sie alles gut zusammen. Bedecken Sie den Teig und lassen Sie ihn abkühlen. Heizen Sie den Backofen auf 180 Grad vor. Rollen Sie den Teig in ca. 3 cm grosse Kugeln und drücken Sie diese auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech. Lassen Sie genügend Abstand zwischen den einzelnen Lebkuchen. Backen Sie die Lebkuchen ca. 15 Minuten und lassen Sie diese auf einem Gitter auskühlen. Mischen Sie 100 g Puderzucker mit 1 geschlagenen Eiweiss und 1-2 Esslöffel Wasser. Bestreichen Sie die Lebkuchen mit dem Zuckerguss und lassen Sie diesen dann trocknen.

Zeit für hübsche Dinge

Handarbeit: Dinge selbstzumachen , macht glücklich oder zumindest zufrieden. Foto: Ferm Living

Legen Sie wenn immer möglich selbst Hand an. Packen Sie die Geschenke selber ein – diese Ideen inspirieren dazu. Machen Sie Girlanden auf die Schnelle oder schneiden Sie noch ein paar Schneesterne aus Papier aus. Basteln beruhigt ungemein.

Die Poesie von Glitter und Tand

Diskret: Silberne Minikugeln an trocken em Geäst. Foto über: @janaroach

Viele haben Mühe mit dem Glitzer und all dem Trara um die Weihnachtszeit. Doch glauben Sie mir, ein wenig Glitter tut gut. Er birgt auch Poesie, lässt schillern, was sonst übersehen wird, und verzaubert Bestehendes in Weihnachtswunder. Sehr schön ist diese dezente Idee, die zeigt, wie trockenes Geäst mit einigen kleinen, silbernen Kugeln einen zauberhaften Weihnachtslook bekommt.

Die Märchen

Märchenfigur: Der Nussknacker inspirierte E.T.A. Hoffmann zu seinem berühmten, wenn auch ziemlich dunklen Märchen. Foto aus meinem Portfolio

Tauchen Sie in Ihre Lieblingsweihnachtsmärchen. «Das Mädchen mit den Streichhölzern» oder «Die Schneekönigin» von Hans Christian Andersen lohnen sich immer wieder zu lesen, vielleicht auch mit Ihren Kindern beim Warten aufs Christkind. Meine liebste Weihnachtsgeschichte ist E.T.A. Hoffmanns «Nussknacker und Mausekönig». Wie die meisten kenne ich die Geschichte von Tschaikowskys Ballett, das ich als Kind mitgetanzt habe – und dabei meine schönsten Weihnachtsmomente erleben durfte.

Abo Sweet Home: Tradition und Deko Alles für die schönsten Weihnachtsmomente Die Geschichte, die Musik und das Ballett verbreiten für mich auch heute noch die allerschönste Weihnachtsstimmung! Noch lieber als das Original von Hoffmann habe ich die Version von Alexandre Dumas gelesen. Schon wie er das Weihnachtsessen mit Leberwurst und Lebkuchen beschreibt, ist ein grosses Weihnachtsfest. Die kleinen Geschenke

Herzensgabe: Schenken Sie auch Ihren Nachbarn und Bekannten etwas Kleines. Foto über: @eckmannstudiocopenhagen

Es muss nicht die Reise nach New York sein, die Uhr oder irgendeine neue Maschine. Kleine Gaben passen besser als Weihnachtsgeschenke und können auch noch in letzter Minute gekauft werden:

Eine richtig gute Salami

Einige bunte Kerzen mit Bändern zusammengebunden

Eine Weihnachtsgeschichte in Taschenbuchform

Ein Lavendelbad zum Entspannen

Ein hübsch gerahmtes Erinnerungsfoto

Eine Wundertüte mit kleinen Dingen wie Süssem oder anderen Esswaren

Ein feiner Tee und eine hübsche Tasse

Die weisse Weihnacht

Ruhe: Nirgendwo ist sie so vollkommen wie in der Natur. Foto: MKN

Gehen Sie auf die Suche nach dem Schnee oder zumindest in den Wald. Nichts entspannt mehr als ein guter langer Spaziergang durch die Natur, das Einatmen von viel frischer Luft und die Ruhe, welche Wald und Landschaft ausstrahlen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wunderschöne Weihnachten und weiterhin viel Freude am Sweet-Home-Blog. Am Sonntag finden Sie hier eine inspirierende Homestory vom Schweizer Modemacher Julian Zigerli.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

