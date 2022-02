Verbrechen mit Bitcoin – Ein Paradies für Diebe, Betrügerinnen, Erpresser und Geldwäscher Das Paar, das Bitcoin im Wert von heute über 4,5 Milliarden Dollar geklaut haben soll, wurde letzte Woche verhaftet. Die Kryptokriminalität erreichte 2021 ein neues Allzeithoch. Armin Müller

Nach fünfeinhalb Jahren verhaftet: Ilya Lichtenstein und Heather Morgan wird vorgeworfen, im Jahr 2016 Bitcoin im Wert von heute über 4,5 Milliarden Dollar von der Kryptobörse Bitfinex geklaut zu haben. Foto: Instagram

Fünfeinhalb Jahre benötigte das FBI, am Morgen des 8. Februar schlugen die Fahnder zu. Sie verhafteten in Manhattan Ilya Lichtenstein (34) und seine Frau Heather Morgan (31). Sie sollen 2016 am Hackerangriff auf die Kryptobörse Bitfinex beteiligt gewesen sein und 119’754 Bitcoin im Wert von damals rund 71 Millionen Dollar gestohlen haben. Heute wäre die Beute mehr als 4,5 Milliarden Dollar wert. Davon konnte das FBI 94’636 Bitcoin im Wert von mehr als 3,6 Milliarden Dollar beschlagnahmen.