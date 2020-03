Der Kantonsrat hält eine Sitzung

Es ist schweizweit eine Ausnahme: Das Zürcher Kantonsparlament hat beschlossen zu tagen. Nach einem Verbot durch Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli, einem Verbot durch das Bundesamt für Justiz, einer Kehrtwende sowohl des Regierungsrats wie auch dem Bundesamt und schliesslich dem Beschluss der Kantonsratsleitung, selber zu entscheiden, treffen sich die Mitglieder des Parlaments heute Montag in der Messehalle 7 in Zürich-Oerlikon.

In dieser Halle stehen 180 Schreibtische für 180 Kantonsrätinnen und Kantonsräte bereit. Die Abstände: über 2 Meter. So kann die Regel des Social Distancings eingehalten werden (hier erfahren Sie mehr zum Umzug und den Räumlichkeiten).

Thematisch geht um die Bewilligung der Notstandsmassnahmen des Regierungsrats. Dieser hat diverse Beschlüsse gefasst, welche den Zürcher KMUs helfen sollen. So soll der Kanton beispielsweise geradestehen für 425 Millionen Franken, wenn Bankkredite platzen sollten. Es geht auch um Sofort-Millionen an Selbständigerwerbende oder an gemeinnützige Einrichtungen.

Auch soll der Entscheid der Regierung bestätigt werden, der allen kommunalen Exekutiven Sonderrechte gibt in diesen Zeiten, in denen weder Stadtparlamente noch Gemeindeversammlungen stattfinden können.

Gleichzeitig sollen ein paar unbestrittene Objekt- und Rahmenkredite gesprochen werden, damit wichtige Projekte loslegen können, sobald die Krise vorbei ist. Es geht um Subventionen im Energiebereich und für Bildungsgänge im Gesundheitswesen, einen Radweg in Dürnten, den Erweiterungsbau des Bezirksgerichts Meilen oder Strassenprojekte in Uster.

Die historische Sitzung beginnt um 10 Uhr und soll zwei Stunden dauern. Das Publikum ist ausgeschlossen, Medien dürfen anwesend sein. Der «Tages-Anzeiger» ist dabei.