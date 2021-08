100 Jahre Kurt Marti – Ein Pfarrer, der über Sinn und Sinnlichkeit schrieb Der Dichter und Pastor war ein kritischer Geist, ein Liebender und ein Wörtersammler. Das Museum Strauhof ermöglicht neue Einblicke in Kurt Martis Lebenswerk. Isabel Hemmel

Kurt Marti: Ein verschmitzter Querdenker. Foto: Peter Friedli

Kurt Marti fand, der Tod sei auch eine Zumutung. Genauso wie gängige Abschiedsrituale und gut gemeinte Phrasen. Im Jahr 1969 erfindet er die sogenannten «Leichenreden».

Marti ist zu dieser Zeit seit acht Jahren Pfarrer an der Nydeggkirche in Bern und beginnt, seine Beerdigungserfahrungen kritisch und fragend in Lyrik zu verpacken. Als Buch werden seine «Leichenreden» zum Bestseller. Heute sind sie ein Klassiker der Schweizer Literatur.

Marti, der Pfarrer mit der grossen Liebe zum geschriebenen Wort, wird 1921 in Bern geboren, studiert zwei Semester Rechtswissenschaften, bevor er sein Glück bei den evangelischen Theologen findet; bereit, zukünftig das Wort Gottes zu verkünden.