Bezirksgericht Horgen – Ein Polizeieinsatz wegen Ruhestörung lief aus dem Ruder In einer Privatwohnung in Adliswil sollte die Polizei für Ruhe sorgen. Doch der Einsatz aufgrund einer Lärmklage endete im Chaos, und ein Pärchen wurde angeklagt. Dorothea Uckelmann

Vor dem Bezirksgericht Horgen verantwortete sich am Dienstag ein Pärchen wegen Hinderung einer Amtshandlung und Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte. Fotoarchiv: Moritz Hager

Was wirklich in der Nacht vom 18. Februar 2018 in der Wohnung in Adliswil geschehen ist, wird man wohl nicht mehr endgültig feststellen können. Dazu sind die Aussagen der Polizeibeamten und jene des angeklagten Pärchens zu widersprüchlich. Letzteres musste sich am Dienstag am Bezirksgericht Horgen wegen Hinderung einer Amtshandlung und Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte verantworten.

Fest steht, dass die 35-Jährige und der 46-Jährige in ihrer Wohnung mit fünf weiteren Personen feierten. Gegen 1.30 Uhr rückten zwei Beamte der Kantonspolizei zu der Wohnung aus, denn ein Nachbar hatte sich über den Lärm beschwert. Die Polizisten betraten in Zivilkleidung die Wohnung, was einen Tumult unter den sieben stark alkoholisierten Personen auslöste. Erst als sie ihre Ausweise zeigten, beruhigten sich die Gemüter wieder.