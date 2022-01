Die grosse Angst der Schweizer Delegation – Ein positiver Test, und der Olympiatraum ist kaputt Wer nach Peking will, darf nicht von Corona erwischt werden. Manche unternehmen kurz vor den Spielen Drastisches. Und alle wissen: Ohne Glück geht es nicht. Marco Keller Monica Schneider Marco Oppliger

Nach dem letzten Weltcuprennen Mitte Januar lebte und trainierte Olympiasieger Nevin Galmarini praktisch allein. Foto: Dominik Angerer (Keystone)

Galmarini wie in einem Geisterfilm

Wenn Snowboard-Olympiasieger Nevin Galmarini am Dienstag ins Flugzeug nach Peking steigt, hat er mindestens eine so spezielle Zeit hinter wie vor sich. Die letzten vier Tage verbrachte er allein in Magglingen und trifft die Teamkollegen erst in Kloten wieder. Mitte Januar fuhr er sein letztes Weltcuprennen und reiste dann für eine knappe Woche nach Hause. «Meine Frau hat zuerst einen PCR-Test gemacht, damit wir sicher sind», sagt er.