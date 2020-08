Ab sofort nur noch mit Maske: Einkäufer im Glattzentrum Wallisellen (Archivbild) Foto: Alessandro Della Valle (Keystone)

Ja, Masken nerven. Sie verdecken die Mimik. Sie können – zum Beispiel an heissen Sommertagen – beengend wirken. Und so mancher Pendler muss morgens am Kiosk stoppen, weil die Schachtel zu Hause auf dem Küchentisch liegen geblieben ist.