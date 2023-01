Polizeiaufträge an Private – Ein prominentes VR-Mitglied einer Sicherheitsfirma sitzt selbst hinter Gittern Die Kapo Zürich und die VBZ arbeiten mit der Firma Vüch AG. In deren Verwaltungsrat:

ein kontroverser Ex-Kommandant der Schweizergarde, der sich in U-Haft befindet. David Sarasin Corsin Zander

Sehen aus wie richtige Polizisten, sind aber Sicherheitspersonal der Firma Vüch AG. Hier bei einem Einsatz auf der Nachtlinie der VBZ. Foto: Christian Bobst

Es ist ein Trend, der ein heikles Gebiet betrifft: Schweizer Polizeikorps und Vollzugsbehörden lagern mehr und mehr Aufgaben an private Unternehmen aus: Gefangene bewachen. Im ÖV patrouillieren. Bussen verteilen. Weil das Feld so sensitiv ist, dürfen Sicherheitsfirmen nicht einfach so aktiv werden. Sie brauchen dafür eine kantonale Bewilligung. Eine Voraussetzung dafür ist, dass die geschäftsführende Person «mit Blick auf ihr Vorleben und ihr Verhalten für diese Tätigkeit als geeignet erscheint», wie es zum Beispiel im Zürcher Polizeigesetz heisst. Ein sauberer Strafregisterauszug ist ebenso nötig. Zugespitzt gesagt, geht es darum, dass die Chefs von Sicherheitsfirmen ihre Seriosität belegen müssen.