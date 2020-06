Zürcher Ticket-Deal – Ein Punkt für das Hallenstadion Ganz allein muss der grosse Konzertveranstalter die Gerichtskosten im Streit um den Billettverkauf nicht tragen. Beigelegt ist dieser allerdings noch nicht. Hélène Arnet

Juli 2019, Kiss: Laut Bundesgericht ist das Hallenstadion marktbeherrschend. Aber wie steht es mit Ticketcorner? Bild: Urs Jaudas

Ein bisschen recht bekamen Hallenstadion und Ticketcorner im bereits zehn Jahre dauernden Ticket-Streit im Nachhinein doch noch: Das Bundesverwaltungsgericht korrigiert in einem am Dienstagmittag bekannt gemachten Urteil seinen eigenen Entscheid vom November 2016 (B-3618/2013) in Bezug auf die Verfahrenskosten.