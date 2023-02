Quartierladen Onno in Zürich – Ein Quartett für Wipkingen Quartierläden boomen. In Wipkingen gibt es ebenfalls ein neues Feinkostgeschäft. Nicht nur die Produkte kommen dort gut an. Auch die Betreiber. Jean-Marc Nia

Der Onno in Wipkingen lockt Anwohnerinnen und Anwohner an. Foto: Andrea Zahler

«Ich hab gezählt: Am Samstag kamen zwölf Personen in den Laden, die nach Brot fragten», sagt Gianmarco Marchetta (50), Mitbetreiber des Onno. Brot führt der Laden im sonst reichen Angebot nicht. Noch nicht. Der Quartierladen öffnete Mitte November 2022 an der Nordstrasse seine Türen. Erfolgreich.