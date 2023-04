Solarprojekt in Meilen – Ein Quartier baut sich seine Solaranlage selbst auf die Dächer In Meilen hat sich eine Nachbarschaft zusammengetan: Eigenhändig montiert sie Fotovoltaikanlagen auf die Dächer ihrer Siedlung. Frank Speidel

Im Selbstbau und mit fachkundiger Beratung versehen die Nachbarinnen und Nachbarn ihre Häuser mit Solarpanels. Foto: Manuela Matt

Wer hier arbeitet, sollte schwindelfrei sein. In luftiger Höhe montieren auf einem Hausdach an der Lütisämetstrasse in Meilen Frauen und Männer eine Fotovoltaikanlage. Das Besondere: Sie sind nicht Mitarbeitende einer Solarfirma, sondern Nachbarn, die sich zusammengeschlossen haben, um ihre Projekte im Selbstbau zu verwirklichen.