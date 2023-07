Das Beste aus Zürichs Läden – Ein Raum gegen den Überkonsum Ein Kreativatelier, ein Pop-up für Zürcher Marken und minimalistische Keramik – unsere Shoppingtipps dieser Woche. Sepinud Poorghadiri

Der Pop-up-Store Mercato Collettivo präsentiert Stücke, die nachhaltig hergestellt wurden. Gründer Paolo Donatello Mereu wählt ausschliesslich Schweizer Labels. Foto: PD

Alle zwei Wochen stellt der «Züritipp» seine Favoriten vor. Aktuell: Der Kreativraum von Due Due, das Mercato Collettivo und Tiara Ceramica.

Due Due Studio

Der Vintage Corner im Due Due Studio stellt Stücke aus zweiter Hand aus. Foto: PD

Der Kreativraum Due Due möchte auf zwei Stockwerke verteilt eine Lösung gegen Fast Fashion bieten. Im Erdgeschoss findet man beispielsweise Stücke von nachhaltigen Schweizer Labels. Diese Local-Designer-Abteilung stellt unter anderem Marken aus, die ihre Stücke durch die Verwendung von Restmaterialien herstellen. So sind unter anderem Pieces der Basler Designerin Rosanna Löw ausgestellt, deren Leder-Overalls von Hand aus übrig gebliebenen Vinylreststoffen hergestellt werden.

Auf demselben Stockwerk befindet sich die Vintage-Abteilung des Raumes. Dort kann man auch ausgefallene Stücke aus zweiter Hand kaufen, die der Gründer Paolo Donatello Mereu selber aussucht. Diese sind schon «ready to wear», das bedeutet, dass sie vor dem Wiederverkauf bereits gewaschen und je nachdem auch geflickt worden sind. Was Mereu besonders wichtig ist: Selbst die Secondhandstücke wurden in einem Slow-Fashion-Prozess hergestellt. Somit ist im gesamten Raum von Due Due kein einziges Fast-Fashion-Piece zu finden.

Im Untergeschoss befindet sich das gründereigene Upcycling-Atelier. Dort nimmt Paolo Donatello Mereu auf Wunsch Änderungen an den erworbenen Kleidern vor. So kann auch ein zu grosses Kleidungsstück nur ein Stockwerk tiefer zum massgeschneiderten Lieblingsteil werden.

Die Frotteetücher werden in einer Frottee-Weberei in Österreich hergestellt. Foto: PD

Das Label der in Zürich wohnhaften Designerin Sonnhild Kestler ist eine One-Woman-Show. Um die Stücke kümmert sie sich nämlich – vom Design bis hin zu Produktion und Verkauf – fast ausschliesslich selbst. Ihre Frotteetücher, die demnächst im Laden Thema Selection zum Verkauf stehen werden, sind da keine Ausnahme. Gewebt werden die Baumwolltücher in Österreich. Das Resultat ist bunt-gestreifter Frottee, der an jedem Strand auffallen will.

Im Mercato Collettivo gibts Allerlei von Zürcher Designerinnen und Designern. Foto: PD

Wer Zürcher Herstellerinnen und Hersteller unterstützen möchte, aber nicht weiss, wo anfangen, dem sei das Mercato Collettivo empfohlen: Bis im September sind dort die Produkte von zehn ausgewählten Zürcher Marken ausgestellt. Von Lingerie bis hin zu gehäkelten Mützen findet man dort alles, was das Herz begehrt.

