Von Chic bis Schnickschnack – Ein Reifen gegen das Fett und ein Gebäck für die Muskeln Vom leckeren Proteinbrot über eine leuchtende Winterthur-Weste bis zum informativen Wissenschafts-Podcast: Sechs neue Beobachtungen aus der Welt des Sports. Pia Andrée Wertheimer , Tobias Müller

Der Hula Hoop Reifen hat sich zum Fitnessgerät gemausert. Foto: Keystone

Wenn weniger eindeutig mehr ist

Foto: zvg

Der Hula Hoop Reifen ist wieder im Trend und zwar nicht nur auf dem Pausenplatz. Er hat sich zum Fitnessgerät gemausert. Schliesslich lassen sich damit wunderbar die Rumpfmuskeln trainieren – und obendrein ist ein bisschen Koordination gefragt. Die Industrie hat nun eins drauf gelegt und das einfache Fitnessgerät weiterentwickelt. Der Reifen ist jetzt «magic», «smart» – und heisst Bauchtrainer. Er wurde mit stossdämpfenden Massageelemente ausgerüstet und mit einer Schnur, an der ein Gewicht hängt. Mag sein, dass das Training so effizienter wird. Für unsern Geschmack ist in diesem Fall weniger viel mehr. Denn durch die Entwicklung hat das Sportgerät seine bestechende Einfachheit verloren – und damit auch seinen Charme.