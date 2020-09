Sie arbeiten unter anderem als Sounddesigner – welche Töne würden Sie mischen, um den Sound Zürichs zu kreieren?

Es gibt einige spannende Klangräume in der Stadt, etwa das Gleisfeld zwischen der Langstrasse und dem Hauptbahnhof, wenn die Zugräder quietschen und sich der Sound ausbreitet, bis er an den Häuserfassaden reflektiert wird. Gleichzeitig flattern Fledermäuse vorbei, und in unmittelbarer Nähe rauschen Ratten durch die Röhren. Da gäbe es eine Vielzahl von wunderschönen Klangclustern, die gerade auch in der Kombination grossartige Kompositionen ergäben. Aber auch wenn die Vielfalt der Geschichten und Klänge der Stadt als vielschichtige Ausschnitte abgebildet werden können, ein prägnantes, repräsentatives Klangbild einer ganzen Stadt zu erstellen, ist unmöglich. Jeder Mensch hört die Stadt anders.