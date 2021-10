Das Theater Zürich feiert Jubiläum – Ein Richter hat Probleme mit dem Unterleib Kleist, auf den Punkt gebracht: Regisseur Elias Perrig zeigt, was «Der zerbrochne Krug» mit #MeToo zu tun hat. Stefan Busz

Sitzt über sich selber zu Gericht: Manuel Herwig ist Dorfrichter Adam. Foto: Judith Schlosser

Der Richterstuhl auf der Bühne ist ein Nachtstuhl, auch Toilettenstuhl genannt. Das ist schon mal ein Punkt für Elias Perrig, der für das Theater Kanton Zürich Heinrich von Kleists Lustspiel «Der zerbrochne Krug» inszeniert. Denn erstens: Richter Adam, der hier über sich selber Gericht hält, hat manchmal Probleme mit dem Unterleib. Sprich: Er scheisst wie ein Teufel. Zweitens: Es stinkt auch so in diesem Gerichtssaal. Nicht wegen der Hühner, die unter den Bänken hocken, sondern weil da etwas sehr faul ist.

«Pfui, schäm Er sich», sollte man diesem Richter sagen. Ihm, der das Mädchen Eve bedrängt hat, müsste man vorwerfen: sexuelle Gewalt mit Meineid, Bestechlichkeit, Amtsmissbrauch, Rechtsbeugung. Er kontert mit Fake News: Ist gar nichts passiert. Wollte es nicht so. Ist doch nicht so schlimm. Eigentlich müsste so ein Grüselrichter mit Schimpf und Schande fortgejagt werden. Adam flüchtet auch. Er wird aber zurückgeholt.