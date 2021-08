Waldbrände – Ein Ring aus Feuer Es brennt rund um die Erde. Woran das liegt und was es für die betroffenen Regionen heisst: Ein Überblick von Kalifornien bis Sibirien. Silke Bigalke , Elisa Britzelmeier , Bernd Dörries , Christoph Gurk , Jürgen Schmieder , Tobias Zick

Den Menschen bleibt oft nicht viel anderes übrig, als zuzuschauen: Waldbrand auf der griechischen Insel Euböa. Foto: Angelos Tzortzinis (AFP)

Es geht um Hitze, um Tote, Zerstörung und Evakuierungen. Aber auch um Schuldzuweisungen und die Frage: Was lässt sich für die Zukunft lernen? In zahlreichen Regionen der Erde brennt es gerade, längst nicht nur am Mittelmeer. Oft trifft es Gegenden, die Waldbrände bereits seit Jahren kennen. Und die jetzt dennoch neue Extreme erleben.

Italien

Oft ist Brandstiftung der Grund für die Waldbrände: Blick aus dem Helikopter auf die Feuer bei Pescara in den Abruzzen (1. August 2021). Foto: Vigili del Fuoco, EPA, Keystone

Der Rentner wollte nur kurz nach dem Garten schauen, nach den Tieren, so berichten es die italienischen Abendnachrichten. Dann kamen die Flammen. Sie umschlossen sein Grundstück in der Provinz Reggio Calabria. Der Mann starb.