Auto in Vierwaldstättersee gestürzt – Ein einziges Roboterboot – für das ganze Land Die Suche nach dem abgestürzten Zürcher Auto im Vierwaldstättersee ist äusserst komplex. Zumal die Schweiz für solche Tragödien nur spärlich gerüstet ist. Alexandra Aregger

Ein Polizeiboot bei der Unfallstelle an der Axenstrasse, bei der ein Auto zwischen Moositunnel und Wolfsprung rund 45 Meter hinab in den Vierwaldstättersee stürzte. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Es ist eine Mischung aus Hektik und Ohnmacht, die den Polizeieinsatz am Tag nach dem Unfall an der Axenstrasse begleitet. Hektik, da auch am Montagabend vom Auto, das am Sonntagmittag in die Tiefen des Vierwaldstättersees stürzte, noch jede Spur fehlt. Ohnmacht, da zwar viele Polizeikorps und Taucher helfen möchten, es aber an Erfahrung und Ausrüstung fehlt. Dies zeigen Recherchen dieser Zeitung.