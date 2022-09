Gastronews des Monats – Ein runder Geburtstag, ein Wettbewerb, Schweinshaxen und Ozapft is Mit einem neuen Oktoberfest wird die Herbstsaison eingeläutet. Was sonst noch in den nächsten Tagen in der Zürcher Gastronomie los ist, gibt es im Überblick fürs Wochenende. Claudia Schmid

Öffentlicher Talentwettbewerb in der Hotelfachschule

Dass sie fotografiert und gefilmt werden, müssen die jungen Gastrotalente hinnehmen. Foto: PD

Einfach ohne Anmeldung in eine Küche laufen und den grössten Gastro-Talenten des Landes über die Schulter schauen: Beim Nachwuchswettbewerb Marmite Youngster des Magazins «Marmite» in der Hotelfachschule ist das möglich. Aus Küche, Pâtisserie, Sommellerie und Service treten am 19.9. die besten Talente unter 30 an. Die kochenden Kandidatinnen und Kandidaten haben je ein Gericht zum Wettbewerbsthema «Sizilien, die Insel der 1001 Aromen» entwickelt und müssen aus einem Warenkorb spontan ein Amuse-Bouche oder Pre-Dessert zubereiten.



Stadt und Kanton Zürich sind unter den 20 Finalistinnen und Finalisten bestens vertreten: Unter anderem mit Ivan Capo von der Gate Group und Mirco Kristal aus dem Restaurant Pavillon im Hotel Baur au Lac in der Küche, Martina Wilhelm aus dem Impact Hub oder Alessio Russo aus dem La Esquina in Wallisellen im Service. Zur Taste-Jury gehören mit Laurent Eperon und Antonio Colaianni zwei Zürcher Sterneköche, in der Sommellerie bewerten unter anderem Aurélien Blanc und sein Baur-au-Lac-Kollege Marc Almert, der Sommelier-Weltmeister von 2019, die Kandidatinnen und Kandidaten. Startschuss in der Hotelfachschule Zürich ist um 9.15 Uhr, richtig spannend wird es ab 11 Uhr, wenn es für die Ersten ans Anrichten ihrer Kreationen geht.