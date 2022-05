FCZ-Siegesfahrt auf dem Zürichsee – Ein Schiff voller Meister lässt die Fans jubeln Der FC Zürich ist frischgebackener Schweizer Meister. Um sich richtig feiern zu lassen, buchte die Mannschaft ein Zürichsee-Kursschiff und machte an verschiedenen Stationen halt. Fabienne Sennhauser

Ein blau-weisses Fanmeer säumt am Montag den Wädenswiler Seeplatz. Foto: André Springer

«Es ist cool, Meister zu sein», sagt der 11-jährige Nils und strahlt dabei über das ganze Gesicht. Dazu hat er auch allen Grund: Soeben hat er sich von FCZ-Legende Blerim Dzemaili ein Autogramm ergattert. Dafür hat der Rüschliker extra seine Mittagspause geopfert.

Der 11-jährige Nils hat Unterschriften seiner grossen Idole erobert. Foto: André Springer

Fischknusperli und Hörnlisalat

Die Mannschaft um Erfolgstrainer André Breitenreiter ist per Schiff nach Wädenswil angereist. Wenige Stunden zuvor erst ist die Fussballsaison 2021/22 zu Ende gegangen, und FCZ-Captain Yanick Brecher konnte im Letzigrund den Meisterpokal in die Höhe stemmen. Auf dem Meisterschiff am Montag fehlt vom Captain dann allerdings jede Spur. Er lasse sich krankheitshalber entschuldigen, ist zu vernehmen. Was dem Männedörfler fehlt, bleibt unklar.