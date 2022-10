Holocaust-Überlebender Joseph Bau – Ein schillerndes Leben in schrecklichen Zeiten Joseph Bau gilt in seiner Heimat als «Israels Walt Disney», er war ein begnadeter Fälscher und arbeitete für den Mossad. Seine Töchter haben ihm in Tel Aviv ein Museum gewidmet. Dieses ist nun bedroht. Peter Münch aus Tel Aviv

Joseph Bau hat unter anderem als Grafiker, Fotograf und Schriftsteller der Welt vom Holocaust berichtet. Foto: Bau-Haus Museum Tel Aviv

Die Schwestern stehen zum Empfang schon in der Tür. Es ist eine kleine Tür zu einem kleinen Haus in einer kleinen Strasse von Tel Aviv. Hadasa Bau, 75 Jahre alt, trägt ein weisses T-Shirt, ihre Schwester Clila, 66, ein schwarzes. Beide sind blond, beide lächeln vergnügt, beide beginnen sofort zu reden. Die eine fängt einen Satz an, die andere führt ihn zu Ende, ohne Pausen. Es gibt ja auch so viel zu erzählen.