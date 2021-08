Gefallene US-Soldaten in Afghanistan – Ein Schlag ins Herz Amerikas Die in Kabul getöteten Soldaten konfrontieren die USA mit der Realität eines lange Zeit verdrängten Krieges. Hubert Wetzel aus Washington

Flaggen auf halbmast: In den USA sind viele tief betroffen über die Soldaten, die bei ihren Einsätzen in Kabul gestorben sind. Foto: Anna Moneymaker (Getty Images)

Vor einigen Jahren hat die amerikanische Band Turnpike Troubadours ein Lied geschrieben, das «Southeastern Son» heisst. Es erzählt die Geschichte eines jungen Manns aus der Provinz, der gut schiessen kann. Nach der Highschool findet er keinen Job, also geht er zum Militär. Im Rekrutierungsbüro erzählt ihm ein Feldwebel, dass er in der Army jeden Monat einen Gehaltscheck bekommt. «Für mich klang das gut», heisst es in dem Lied, «und ich habe gefragt: Wo soll ich unterschreiben?»

Das Lied könnte auch von Deagan Page handeln. Er wuchs in Omaha, Nebraska, auf. Er hat oft mit seinem Vater gejagt, und nach der Highschool ging er zu den Marines. Danach wollte er eine Ausbildung zum Elektrotechniker machen. So jedenfalls steht es in dem Nachruf, den seine Familie am Wochenende veröffentlicht hat. Denn Corporal Page ist tot, gefallen am 26. August 2021 in Kabul. Er war einer der 13 amerikanischen Soldaten, die starben, als ein Selbstmordattentäter sich am Flughafen in die Luft sprengte. Am Sonntag trafen die Särge in den USA ein.