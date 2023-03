Amoklauf in Nashville – Ein Schock und doch Alltag Diesmal hat es eine Grundschule in Nashville getroffen, drei Kinder und drei Erwachsene wurden getötet. Die Polizei spricht von einer Täterin oder einem Täter – und rechtskonservative US-Politiker attackieren Transgender. Peter Burghardt aus Washington

Eine christlich geführte Grundschule in Nashville wird zum Tatort. Video: Tamedia

Wieder gibt es diese Bilder von Rettungswägen, deren Ärzte nicht mehr retten können. Von schwer bewaffneten Polizisten, von weinenden Eltern und Kindern, die gerade Kinder, Eltern oder Freunde verloren haben. Von gelben Flatterbändern, auf denen «Crime Scene» steht, und «do not cross». Tatort, nicht überqueren. Wie immer nach so einem «Shooting», wie das in den USA heisst. Wieder passierte die Tragödie an einer Schule, diesmal traf es die Covenant School, eine private, christlich orientierte Grundschule in Nashville, Tennessee.