Beerdigung des emeritierten Papstes – Ein Schweizer gestaltet die Totenmesse für Papst Benedikt mit Warum ausgerechnet Weihbischof Alain de Raemy an der Beerdigung des verstorbenen Kirchenoberhaupt mitwirkt. Und weshalb der Bundesrat dem Anlass fernbleibt. Markus Häfliger

Am Donnerstag wird er bestattet: Der Leichnam von Benedikt XVI, aufgebahrt im Petersdom. Foto: AFP

Als 2005 in Rom die letzte Papstbeerdigung stattfand, war das ein Anlass der Superlative. Millionen Pilgerinnen und Pilger reisten an, um Johannes Paul II die letzte Ehre zu erweisen, darunter 200 Staats- und Regierungschefs. Die Schweiz war damals durch Bundespräsident Samuel Schmid vertreten. Und sogar US-Präsident George W. Bush kniete im Petersdom vor dem Leichnam des polnischen Papstes nieder.

Gut 17 Jahre später findet morgen Donnerstag um 9.30 Uhr auf dem Petersplatz das nächste Papstbegräbnis statt. Doch die Totenmesse für Benedikt XVI wird viel bescheidener ausfallen als damals.

Die Schweiz wird weder durch Bundespräsident Alain Berset noch durch ein anderes Mitglied des Bundesrates vertreten sein. «Aller Voraussicht nach» werde der Schweizer Botschafter beim Vatikan, Denis Knobel, an der Totenmesse teilnehmen, heisst es beim Aussendepartement (EDA).

Erst seit dem letzten Oktober hat die Schweiz überhaupt eine richtige Botschaft beim Heiligen Stuhl – zuvor wurde der Vatikan vom Botschafter in Slowenien im Nebenjob betreut (lesen Sie hier mehr darüber).

Keine Einladung aus dem Vatikan

Dass diesmal kein Bundesratsmitglied zur Papstbeerdigung reist, begründet das EDA damit, dass der Vatikan keine Einladung an die Schweizer Regierung geschickt habe. Tatsächlich haben nur zwei Staaten eine solche Einladung erhalten: Italien und Deutschland, das Heimatland von Benedikt XVI alias Joseph Ratzinger. Die deutsche Delegation wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angeführt.

200 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt: Bundespräsident Samuel Schmid (mit Brille in der Mitte) nahm am 8. April 2005 auf dem Petersplatz in Rom an der Beerdigungsfeier von Papst Johannes Paul II teil. Foto: Keystone

Der Grund für das im Vergleich mit 2005 so viel bescheidenere internationale Aufgebot liegt darin, dass Benedikt XVI 2013 zurückgetreten war und seither nur noch emeritierter Papst war. Benedikt selber hatte vor seinem Ableben gewünscht, nur eine vergleichsweise schlichte Beerdigung zu bekommen.

Trotzdem wird eine ganze Reihe von Regierungschefs, königlichen Häuptern und Alt-Staatspräsidenten nach Rom reisen, allerdings in privater Mission. Laut italienischen Medienberichten werden unter anderem die Präsidenten von Polen und Portugal, der König von Belgien und der ehemalige österreichische Bundespräsident Heinz Fischer erwartet.

Der Schweizer, der Benedikt nahestand

Aus der Schweiz hingegen ist selbst die katholische Hierarchie schwach vertreten. Der Präsident der Schweizerischen Bischofskonferenz, Felix Gmür, sowie die vier anderen Bistumsleiter im Bischofsrang bleiben laut Mediensprecherin Julia Morena zu Hause.

Lediglich ein niederrangigeres Mitglied der Bischofskonferenz wird nach Rom reisen: Weihbischof Alain de Raemy, der die Diözese Lugano derzeit interimistisch leitet. Dabei wird de Raemy nicht bloss ein gewöhnlicher Messeteilnehmer sein: Er wird das Requiem für Benedikt XVI sogar aktiv mitgestalten.

Zelebriert wird die Totenmesse zwar durch Papst Franziskus – als erster amtierender Papst überhaupt wird er für seinen Amtsvorgänger die Totenmesse feiern. An Franziskus’ Seite wird der 62-jährige de Raemy – zusammen mit einigen anderen Priestern – die Messe offiziell mitgestalten.

Er wird Papst Benedikt mitbeerdigen: Der Schweizer Weihbischof Alain de Raemy. Foto: Keystone

Von allen Schweizer Bischöfen sei de Raemy dem verstorbenen Papst «am nächsten gestanden», sagt Sprecherin Moreno. Benedikt persönlich hatte de Raemy zum Kaplan der päpstlichen Schweizergarde ernannt. De Raemy war damit der Hausseelsorger der Schweizer Gardisten. Dieses Amt übte de Raemy bis zum Ende von Benedikts Papsttum aus, ehe er Ende 2013 neue Funktionen in der Schweizer Kirche übernahm.

Gedenkgottesdienst auch in Bern

Auch in der Schweiz können Gläubige in den nächsten Tagen von ihrem früheren Kirchenoberhaupt Abschied nehmen, an zentralen Messen in allen sechs Diözesen und in den beiden Territorialabteien Einsiedeln und Saint-Maurice.

Ein zentraler Gedenkgottesdienst findet am Freitag um 18.30 Uhr in der Berner Dreifaltigkeitskirche statt. Erzbischof Martin Krebs, der päpstliche Nuntius und damit Botschafter des Vatikans in der Schweiz, wird diese Messe feiern, unterstützt durch Felix Gmür, den Präsidenten der Schweizerischen Bischofskonferenz.

Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Mehr Infos @M_Haefliger

Fehler gefunden?Jetzt melden.