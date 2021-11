Tiny Houses gegen Obdachlosigkeit – Ein Sechs-Quadratmeter-Haus für mehr Würde Kalifornien baut Mini-Haus-Siedlungen für Obdachlose auf Grundstücken, die sonst keiner haben will. Der Kern des Problems liegt woanders. Jürgen Schmieder, Los Angeles

Ein Dach, ein Bett, ein Regal und ein Schloss an der Tür: Stadtrat Kevin de León in einem Tiny House in Highland Park, Los Angeles. Foto: Hans Gutknecht (MediaNews Group/Los Angeles Daily News/Getty Images)

Was einem sofort auffällt in der grössten Minihaus-Siedlung für Obdachlose in den USA: wie quietschbunt das hier alles ist. Der Künstler Zach Hsieh hat die 117 Häuschen mit Kandidaten seiner Castingshow «Instant Influencer» bemalt, es sind nun Sonnenuntergänge an den Wänden zu sehen, Schmetterlinge, Rosen, lachende Herzen, Zeichentrickfiguren und grinsende Schildkröten, die Melonen mampfen. «Die Leute, die hierherkommen, haben sehr schlimme Dinge erlebt», sagt Hsieh, er hat fröhliche Hummeln und freundliche Monster an ein Haus gepinselt: «Kunst soll Ablenkung sein und ein bisschen Freude bereiten.»