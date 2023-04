Attraktion in Iseltwald – Gemeinde bittet Serienfans zur Kasse Der bei asiatischen Touristen äusserst populäre Bootssteg am Brienzerseeufer von Iseltwald darf nur noch durch eine Zahlschranke betreten werden. Hans Urfer Bruno Petroni

Versteht die in Deutsch gesprochene Ansage nicht – und zahlt trotzdem per Kreditkarte: Binh Tran beim Zugang zum Bootssteg. Foto: Bruno Petroni

«Willkommen – bitte auf Bestätigung warten – danke»: So tönt neuerdings die nette Stimme der virtuellen Dame nach dem Scannen der Kreditkarte, um durch das Drehkreuz legal Zutritt zum in halb Asien bekannten Bootssteg in Iseltwald zu bekommen. Kein Wunder also, dass sich die nicht gerade für ihre stoische Ruhe bekannten Touristen erst mal gegenseitig ratlos anschauen und dann in Hektik verfallen. Bis zum Moment, wo sich das Drehkreuz tatsächlich bewegen lässt und den Zahlenden Zutritt zum Bootssteg gewährt.